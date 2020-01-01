إيران تشيّد قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج

قال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأحد، إن بلاده شيّدت قواعد صواريخ تحت الأرض علىساحل الخليج، محذرًا من "كابوس لأعداء إيران".وقال الأميرال علي رضا تنكسيري، لمجلة صبح الصادق الأسبوعية: "أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان، ستكون كابوسا لأعداء إيران".