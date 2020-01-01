«تمريض عين شمس» تفتح باب التقديم لطلاب الدراسات العليا والدبلومات

فتحت كلية التمريض بجامعة عين شمس باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021-2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http:newnursing.asu.edu.egPostgraduate?lang=ar من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.صرحت بذلك الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض بالجامعة.وأشارت إلى أنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجيستير ، الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كل الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.