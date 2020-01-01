«تمريض عين شمس» تفتح باب التقديم لطلاب الدراسات العليا والدبلومات
الأحد 05/يوليه/2020 - 09:02 م
إسراء جمالطباعة
فتحت كلية التمريض بجامعة عين شمس باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021-2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http:newnursing.asu.edu.egPostgraduate?lang=ar من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
صرحت بذلك الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض بالجامعة.
وأشارت إلى أنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجيستير ، الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كل الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.
صرحت بذلك الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض بالجامعة.
وأشارت إلى أنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجيستير ، الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كل الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.