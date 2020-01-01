إطلاق اسم مسعف مات متأثرًا بكورونا على نقطة المدامود بالأقصر

قام مرفق إسعاف الأقصر، الأحد، اطلاق اسم مسعف مات متأثرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بناءً على تعليمات رئيس هيئة الإسعاف.وقال الدكتور معمر عبدالهادي، مدير إقليم جنوب الصعيد لمرفق الإسعاف، إن رئيس هيئة الإسعاف المصرية قرر إطلاق اسم مشرف عام الإسعاف رجب عبد الرحيم على نقطة إسعاف المدامود؛ تكريمًا لذكراه وتقديرًا لمجهوداته في الفترة التي قضاها في العمل.وأوضح المدير الإقليمي للإسعاف أن مشرف الإسعاف بالمحافظة كان قد أجرى عملية جراحية لزرع كلى خلال هذا العام، مشيرًا إلى أنه منذ ظهور الفيروس وهو كان مشغولًا في إجراءات العملية حتى نجحت، موضحًا أنه كان في إجازة عن العمل، لكنه أصيب بالوباء، ليتم نقله إلى مستشفى العزل بإسنا منذ أيام ثم لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم الأحد.