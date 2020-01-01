مايا مرسي عن رجاء الجداوي: فقدنا أبرز نجمات السينما العربية

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وفاة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.وعبرت الدكتورة مايا مرسى - في بيان - عن عميق حزنها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، مؤكدة أن الوسط الفنى فقد نجمة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، وتاريخها حافل بالأعمال الفنية الهامة التى سوف تظل خالدة فى أذهان جمهورها.وتقدمت بخالص التعازى والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع أصدقائها ومحبيها وعشاق فنها الراقى والمحترم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.