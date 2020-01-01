«الصحة»: ندعم العراق في مواجهة كورونا

التقى السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.وفي مستهل اللقاء، نقل السفير الدليمي، تحيّات وتقدير وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن التميمي، لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مُتمنيًا لمصر، دوام التقدم والرفعة والازدهار، ومُثمنًا للشقيقة مصر على مبادرتها الأخوية، مُمثلة بتوجيه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعدادها بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق للمساهمة في دعم مجهوداته لمواجهة وباء كورونا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، لا سيّما الصحية منها، في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم، بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها لمجابهة هذه الجائحة.وناقش الجانبان، طلب العراق إمكانية دعمه في مجال توفير الأدوية الخاصة بعلاج وباء كورونا خلال هذا الأسبوع.من جانبها أكدت الوزيرة، حرص القيادة السياسية المصرية على دعم العلاقات بين البلدين، موضحة أنه خلال الـ (72) ساعة القادمة ستقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق للمساهمة في دعمه لمواجهة وباء كورونا، منوهة أن تقديم يد العون للعراق الشقيق ومساعدته وحمايته بغية التغلب على هذه الجائحة، هو حماية للإنسانية جمعاء.هذا وأشاد السفير الدليمي، خلال اللقاء بإنجازات وزارة الصحة المصرية في تطبيق التدابير الصحية الوقائية والعلاجية بأعلى المستويات في مواجهة فيروس كورونا، شاكرًا في الوقت ذاته، على ما أبدته الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان من رعاية خاصة للجالية العراقية المقيمة وغير المقيمة في مصر، بعد العرض لما يواجهه البعض من أبنائها من المصابين بفيروس كورونا من صعوبات مادية في المستشفيات الخاصة من ناحية التكاليف، وذلك بالاستجابة السريعة، بأن يعامل المواطن العراقي معاملة شقيقه المصري من خلال التعامل مع المستشفيات الحكومية في عموم جمهورية مصر العربية.وشدد أثناء اللقاء على الإسراع في عقد اللجنة العراقية - المصرية العليا المشتركة في أسرع وقت ممكن، والمقرر عقدها في بغداد، كي تتمكن الجهات ذات العلاقة بتفعيل مذكرات وملفات التعاون الثنائي لما فيه خدمة ومصلحة الشعبين الشقيقين.