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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد: المهمة ليست سهلة

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:54 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، على هذه الثقة الغالية التي منحتها لهم القيادة السياسية، مطالبهم بالوقوف خلف الوطن مدافعين عن قضاياه، وعكس صورة ذهنية للوقار والاعتدال.

وأكد الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن المهمة ليست سهلة وأن هذه المؤسسات والهيئات أمامها الكثير من الصعاب بالأخص فى ظل هذه الظروف التي يمر به الوطن والعالم أجمع بعد أزمة جائحة فيروس كورونا وما خلفته من أثار اقتصادية ستؤثر بطبيعة الحال على الصحافة والإعلام.

وقال: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأسه رجل يُعرف بالصلابة والقوة والوطنية، وهو أول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية ولم يُغير رأيه على الإطلاق.

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

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