«عبدالعال» لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد: المهمة ليست سهلة
الأحد 05/يوليه/2020 - 01:54 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، على هذه الثقة الغالية التي منحتها لهم القيادة السياسية، مطالبهم بالوقوف خلف الوطن مدافعين عن قضاياه، وعكس صورة ذهنية للوقار والاعتدال.
وأكد الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن المهمة ليست سهلة وأن هذه المؤسسات والهيئات أمامها الكثير من الصعاب بالأخص فى ظل هذه الظروف التي يمر به الوطن والعالم أجمع بعد أزمة جائحة فيروس كورونا وما خلفته من أثار اقتصادية ستؤثر بطبيعة الحال على الصحافة والإعلام.
وقال: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأسه رجل يُعرف بالصلابة والقوة والوطنية، وهو أول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية ولم يُغير رأيه على الإطلاق.
وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وأكد الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن المهمة ليست سهلة وأن هذه المؤسسات والهيئات أمامها الكثير من الصعاب بالأخص فى ظل هذه الظروف التي يمر به الوطن والعالم أجمع بعد أزمة جائحة فيروس كورونا وما خلفته من أثار اقتصادية ستؤثر بطبيعة الحال على الصحافة والإعلام.
وقال: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأسه رجل يُعرف بالصلابة والقوة والوطنية، وهو أول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية ولم يُغير رأيه على الإطلاق.
وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.