إسرائيل: لا علاقة لنا بالتفجيرات داخل إيران

قال بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، إن الانفجارات الحالية في إيران ليس لها علاقة بتل أبيب، مشيرا إلى أن طهران ستشكل خطرا على العالم حال امتلاكها سلاح نووي.وأضاف جانتس، اليوم الأحد، أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تل أبيب لن تشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الذهاب لانتخابات مبكرة هو أمر سيئ.وأشار جانتس إلى أنه يجب العمل على حل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والاقتصاد، والحفاظ على الأمن، ومنع وجود خلافا مجتمعية.