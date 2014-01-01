بدء تحويل الطلاب من المدارس الخاصة بأسوان الثلاثاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي '' فيس بوك ''، عن بدء التقدم لتحويل الطلاب من المدارس الخاصة ومدارس وادى كركر إلى أسوان الجديدة، والعكس اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 202077 حتى السبت الموافق 2020815، وجاء ذلك بناءًا على موافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.ويتم ذلك على على النحو التالى، التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بمنطقة وادى كركر وأسوان الجديدة للمرحلة الابتدائية فقط، والتحويل للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس داخل المدينة حسب توافر الأماكن المتاحة.والتحويل من مدارس منطقة كركر إلى مدارس أسوان الجديدة والعكس لجميع المراحل فى حال توافر أماكن شاغرة، ووفقًا للكثافة المقررة، تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، والكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016.ويقدم الطلب طبقًا للنموذج المعد لذلك لإدارة شئون الطلبة بالمديرية، مرفقًا به بيان طالب معتمد من المدرسة، كما أنه يمكن سحب النموذج من إدارة شئون الطلبة أو من الصفحة الرسمية للمديرية على الفيس بوك (بوابة أسوان التعليمية).