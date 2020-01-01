وزيرة التعاون الدولى تنعى رجاء الجداوى: وداعا.. سوف نفتقدك

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد 43 يوما من دخولها مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية.وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة لها عبر موقع التدوينات "تويتر": "وداعًا الفنانة رجاء الجداوي.. وداعًا للمرأة التي حملت نفسها بكياسة وجمال طوال حياتها.. المرأة التي علمت المصريين قيمة العائلة والصداقات والحب.. سوف نفتقدك، ولكن إرثك يستمر".وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وأجرت رجاء الجداوي، تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.