بحضور الفنانين.. تشييع جثمان رجاء الجداوي (فيديو)

عرضت فضائية "mbc مصر" مقطع فيديو يرصد مراسم تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي، والتي توفيت صباح اليوم، بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا.وحضر تشييع الجثمان كل من الفنانة فيفي عبده وميرفت أمين وإلهام شاهين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم.وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.