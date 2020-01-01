أعلى معدل وفيات يومى بكورونا فى إيران بـ163 حالة

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى عدد وفيات رسمي يومي في إيران منذ بدء تفشي الفيروس في فبراير.ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، قولها إنه تم تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 240 ألفا و438 حالة، كما أعلنت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية تسجيل 163 حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 11 ألفا و571.كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت أنها حصلت على وثيقة اختفاء 11 ألف عيّنة اختبار، لفيروس كورونا المستجد في الأهواز، جنوب غربي إيران.