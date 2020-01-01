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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جامعة كفر الشيخ»: تكليف عمداء الكليات بمتابعة شكاوى الامتحانات

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:41 م
امتحانات جامعة كفر
امتحانات جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني شملت كليتي طب الفم والأسنان والتربية النوعية.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان - أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على التزام الكليات والطلاب بتنفيذ خطة إدارة الجامعة في مواجهة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية كافة للحفاظ على سلامة الجميع ومتابعة سير العمل في اللجان مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على راحة الطلاب.

ووجه عمداء الكليات بإعداد تقرير يومي عن سير أعمال الامتحانات ومتابعة شكاوى الطلاب والعمل على حلها فورا في إطار الضوابط العامة للامتحانات، مشددا على توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان بيسر وسهولة.

واطمأن رئيس الجامعة على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد امتحانات الفرق النهائية من خلال الإهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وسط إجراءات احترازية مشددة من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات في الكليات.

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