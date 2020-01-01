خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 343 شكوى خلال شهر يونيو

أكد إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، استقبل خلال شهر يونيه الماضى 343 شكوي تم الرد علي 265 شكوى منها بنسبة 78٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.