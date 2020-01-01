78 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 17 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 46 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 241 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9767 حالة، بينها 608 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4673 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.