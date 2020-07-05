ابنة رجاء الجداوي تكشف وصيتها الأخيرة.. وحقيقة المتداولة (فيديو)

حقيقة وصية رجاء الجداوي المتداولة





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وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبو خليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى 39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها. وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبو خليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى 39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

وقالت أميرة مختار، إن أخر كلمات والدتها كان ذكر الله، قائلة "كان إنسانة شفافة وجميلة وراحت زي ما جت بدون أي وصايا.وقدمت شكرها للفريق الطبي بمستشفى عزل أبو خليفة الذين لم يتأخروا عنها في أي وقت وكانت تقول إنها مطمئنة ومرتاحة بين أيديهم، كما أن طبيبات وممرضات المستشفى كانت فرحات بها وأنها صنعت أجواء من البهجة بينهم.وشُيعت جنازة الفنانة رجاء الجداوي إلى مثواها الأخير بمقابر الإمام الشافعي بمنطقة البساتين بعد وفاتها فجر اليوم بمستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلة.وحرص عدد محدود من نجوم الفن على المشاركة في تشييع الجنازة على رأسهم "مفيدة شيحة، وفيفي عبده، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، ومنير مكرم، وشيماء سيف، ومحمد الشقنقيري".وكان عدد من عمال المقابر قد جهزوا مدفن الفنانة الفنانة رجاء الجداوي صباح اليوم؛ لاستقبال جثمانها القادم من مستشفى «عزل أبو خليفة» إثر وفاتها صباح اليوم متأثرة بفيروس كورونا.