وكيل «تعليم كفر الشيخ» تستجيب لطلب الطبيب محمود سامي بنقل زوجته

استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لطلب الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب البطل الذي فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم، وزوجته مروة ممدوح، معلمة الحاسب الآلي.وخلال اللقاء، استجابت كشك، لطلب الطبيب البطل بنقل زوجته تخصص الحاسب الآلي من إحدى مدارس إدارة الرياض التعليمية، لمدرسة الزهور للغات لتكون بالقرب من منزلهم، بدلًا من السفر للمدرسة التي تعمل بها في إدارة الرياض التعليمي منذ 10 سنوات.وثمنت كشك، تضحية الطبيب لعلاج مرضى كورونا خلال الأسبوع الذي قضاه بعزل بلطيم، فقد خلاله بصره نتيجة الإجهاد الكبير الذي تعرض له أثناء علاجه للمرضى.وقالت وكيل الوزارة، إنها في خدمة الأطقم الطبية بالمحافظة، وخاصة من ضحوا من أجل علاج أهالينا، مشيرة إلى أنها استجابت لطلبه فورًا بنقل زوجته للعمل بمدرسة قريبة من منزلهما بمدينة كفر الشيخ، وهذا حق وواجب لابد من أدائه.يذكر أن الطبيب محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، وكان من المفترض أن يقضي 14 يومًا مثل بقية الأطقم الطبية، وفي منتصف الأسبوع الأول ونظرًا للإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله تسبب في رفع ضغطه وحاول الأطباء إسعافه، ولكنه فقد وعيه وعندما أفاق وجد نفسه ضريرًا.