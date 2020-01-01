إغلاق المدخل الشرقى للمنطقة الخضراء فى بغداد بعد هجوم صاروخى
الأحد 05/يوليه/2020 - 04:12 ص
وكالاتطباعة
استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد مما أدى لاتخاذ إجراءات بإغلاق المدخل الشرقي للمنطقة الخضراء، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".
ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.
وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران.
ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.
وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران.