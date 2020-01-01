9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية فى قاعدة الوطية غرب ليبيا

قامت قوات الجيش الوطني الليبي بشن 9 غارات جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لاستهداف منظومة الدفاع التركية في قاعدة الوطية غرب ليبيا، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة الليبية، إن ضربات جوية تستهدف رادارات ومنظومات دفاع جوي طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش ثبتتها القوات التركية الخميس في القسم الغربي من قاعدة عقبة بن نافع الجوية.جدير بالذكر أن الجيش التركي نشر بطاريتين صاروخيتين مضادتين للطائرات من طراز هوك "MIM-23 Hawk" التي كانت مرئية لمدة يومين بالقرب من مدرج القاعدة الجوية.