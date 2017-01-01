وزير الصحة النمساوى يعلن عن نظام جديد للتحذير من كورونا

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، عن تطبيق إجراءات إضافية في البلاد لمنع تفاقم الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل تخصيص مراكز إنذار تعمل مثل إشارات المرور لتحديد مناطق ووتيرة الإصابات في مقاطعات مختلفة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إجراء المزيد من الاختبارات الطبية والتدابير الوقائية استعدادا لموسم الخريف المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد تسارع عدد الإصابات الجديدة.وأشار أنشوبير إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في النمسا، حيث تم تسجيل 115 إصابة في 24 ساعة، واصفًا التوقيت الحالي بأنه مرحلة حاسمة في الحرب ضد الوباء، كما توقع قفزة في الإصابات بشكل متكرر في أقاليم محددة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.