الأنبا بفنوتيوس يترأس القداس الإلهى بكاتدرائية «مخلص العالم»

يترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد 5 يوليو، القداس الإلهي في كاتدرائية مخلص العالم بمحافظة المنيا، بمشاركة عدد محدود من الكهنة والشمامسة، دون حضور شعب قبطي.ويحرص بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، على إطلاق القداسات الأسبوعية، وعدة لقاءات روحية خلال الأسبوع، يلقي خلالهم عظات روحية، ويتم إذاعتها بالبث المباشر، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل، يوم الإثنين 8 يونيو الماضي على مدار 33 يومًا متتاليًا، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكولات الحيوانية والاكتفاء بالطعام النباتي فقط.