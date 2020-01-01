وزير الداخلية الكويتى: احتجاز 526 شخصًا بتهمة الاتجار فى الإقامات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن عدد مخالفي الإقامة الذين استفادوا من مهلة تعديل الأوضاع والسفر بلغ 26090 شخصًا، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الظروف ورغم إغلاق مطارات جميع الدول، غادر الجميع من كانوا في مراكز الإيواء باستثناء 200 شخص لا يزالون متبقين.وأضاف "الصالح"، خلال مداخلة في برنامج "ماذا بعد؟" على تليفزيون الكويت، أن هناك 282 قضية تضم 417 شركة يتم التحقيق معهم في تجارة الإقامات وتم حجز 526 شخصًا بينهم 49 مواطنًا، وإدارة التحقيق والنيابة العامة تحقق مع هؤلاء.وقال: "لدينا مشروع بقانون حكومي جاهز الآن لتطوير شامل لقانون الإقامة لا يركز على تغليظ العقوبات؛ بل يطور العملية بالاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا المجال، والقانون يشجع كل من يساهم ويطور البلد".وأضاف: "خلال أسبوعين بحد أقصى سيكون هذا القانون قد وصل لمجلس الأمة، وإن شاء الله يساعدنا الأخوة في السلطة التشريعية على اجتثاث هذا المرض الخبيث".