رئيس حزب مستقبل وطن: الدولة كلها خلف السيسى فى ملف ليبيا

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، ورئيس حزب مستقبل وطن، إن الشارع المصري مرتاح لقرارات الدولة في التعامل مع الملف الليبي، مشددًا على أن الكل مدرك لخطورة هذا الأمر وأن التعامل معه يجب أن يكون على مستوى استراتيجي.وقال رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدولة كلها تقف وراء مصدر القرار والقيادة السياسية في هذا الأمر.وأوضح أن أي قضية تمس المواطنين، وكل ما كانت تمس أكبر قدر وعدد منهم، سيتخذ الحزب وقفة شديدة جدًا إزائها، إذا ما رأى أن الحكومة لم تكن على المستوى.وأردف: "الحكومة الحالية من أفضل الحكومات، ولا بد أن نكون واقعيين، والصواب والخطأ وارد في كل أداء، وأنا راضٍ على أداء الحكومة".وأشاد "عبدالرازق"، بنضج شباب الحزب، لافتًا إلى أن الجيل الأقدم كان يرى أن الشباب أمامه الكثير من الخبرات لكي يحصل على المناصب.وواصل: "السنوات الـ6 الماضية، عرف فيها الشباب الصحيح من الخاطئ، وكانت لهم تجاربهم، وفوجئت بشباب واعد ويستطيع تحمل المسؤولية، كما أن نواب المحافظين تجربة رائعة، ويجب منحهم فرصة أكبر من قبل الكبار".