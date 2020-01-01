انطلاق التصويت فى سباق انتخاب حاكم طوكيو وسط مخاوف من كورونا

بدأ الناخبون اليابانيون في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاكم طوكيو، اليوم الأحد، وسط مخاوف متزايدة من تفشي موجة أخرى من فيروس كورونا المستجد.وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان والتي أكدت 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق وهي أكبر زيادة يومية في شهرين.ويحق لنحو 11.4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في سباق الحاكم، الذي يخوضه 22 مرشحًا، بمن فيهم يوريكو كويكي الحاكمة الحالية، والذين يتنافسون على المركز الأول في المدينة التي ستستضيف الأولمبياد.وبحسب استطلاعات الرأي فإن كويكي، وزيرة الدفاع السابقة التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب حاكم العاصمة اليابانية قبل أربع سنوات، هي المرشحة الأوفر حظا للفوز.ويركز المرشحون على كيفية التعامل مع جائحة كورونا والاستعداد للموجات الثانية والثالثة المحتملة من الفيروس، بالإضافة إلى إدارة اقتصاد طوكيو وسط تداعيات تفشي المرض.