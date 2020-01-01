نادى القضاة يطالب الإعلام بعدم الخوض فى قضية الشاب المتحرش





قال المستشار رضا محمد السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إنه يتمنى على جميع وسائل التواصل والقنوات عدم الخوض في تفاصيل قضية الشاب أحمد بسام زكي الموجه له تهم بالتحرش بالعديد من الفتيات.وأضاف المتحدث باسم نادي قضاة مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك نيابة عامة تتولى التحقيق، ولا يجب الخوض طالما أصبحت في يدي النيابة العامة، أرجو من الجميع التزام الصمت لحين صدور بيان واضح من النيابة العامة بكافة تفاصيل القضية".وأردف: "الدخول في كثير من التفاصيل والشهود والوقائع يجب الصمت عنها الآن، النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة العمومية، والأجدر على وزن الأدلة بميزان العدل وليس ميزان فيسبوك، أرى المشهد الحالي عبثي، وغير مقبول لا تقبله أعراف ولا تقاليد قضائية ولا مجتمع دولي".ولفت إلى أن النائب العام يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لإظهار الحقائق للجميع.