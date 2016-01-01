المغنى الكندى نيل يونج ينتقد ترامب لاستخدامه مقاطع من أغانيه

انتقد المغني الكندي نيل يونج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب استخدامه لمقاطع من أغانيه خلال أحاديثه الأخيرة لأنصاره عند نصب جبل راشمور بالقرب من مدينة كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن يونج استياءه قائلا: "لا أوافق على ذلك، واتباع هذا السلوك معي ليس على ما يرام".وكان سكان الولاية الأصليين اعترضوا على قدوم ترامب إلى منطقتهم، حيث يعتبرون المرتفعات السوداء حول النصب الوطني في جبل راشمور مقدسة.ألقى ترامب أمام صخرة مهيبة كلمة أمام آلاف الأنصار في يوم الاستقلال الأمريكي وأمامه رؤوس أربعة رؤساء أمريكيين سابقين منحوتة من الصخر.يعتبر يونج مؤيدا للحزب الديمقراطي عن قناعة تامة ويعيش في كاليفورنيا ويتمتع أيضا بالجنسية الأمريكية إلى جانب الكندية.وأعرب يونج عام 2016 عن استيائه التام من استخدام ترامب لأغانيه خلال حملته الانتخابية.