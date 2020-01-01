القومى لعلوم البحار: الصور المتداولة لـ قرش الجيتار وليست حورية البحر

قال الدكتور محمود عبدالراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار في الغردقة، إن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي لسمكة "قرش الجيتار "، ليست حورية البحر كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أنها ليست نادرة أيضًا بل موجودة بكثرة فى البحر الأحمر وتعيش في المناطق الضحلة وتتواجد بكثرة في مناطق الشعب المرجانية.وأضاف عبدالراضي، خلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سمكة "قرش الجيتار"، محرم صيدها، وتوهم البعض أنها حورية بحر.