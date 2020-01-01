رئيس مستقبل وطن: المعارضة أساس الحياة الحزبية الصحيحة

قال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، إن المعارضة طالما تحترم الأصول والضوابط التي تمارس بها فلابد أن تُحترم، بل على العكس لن تكون هناك حياة حزبية صحيحة سوى بالرأي والرأي الآخر.وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، أن هذه المفاهيم تفرض على الطرفين واجبات، فعلى الأغلبية أن تنصت وتعي للرأي الآخر طالما يؤدى في احترام، وعدم الخروج عن ضوابط آداب الحوار والسياسية.وذكر أن، الفكر الموروث بشأن حزب الأغلبية أنها لابد أن تكون محسوبة على الدولة، لكنها نظرة بعيدة عن الموضوعية، متابعًا:"الأداء هو الذى سيبين ذلك، أكون حزب قوي ظهير للدولة وأيضا لابد أن أّودى دوري الوطني في التنمية، إذا ما كان هناك أمورًا تتطلب لعرض وجهات نظر، وليس بالضرورة أن يكون الأمر الرأي الواحد، والحزب الواحد، والتجارب السابقة ربما ألقت بظلال سيئة، وأعتقد أن التجربة التي تثبت يقينا أن حزب مستقبل وطن لن يكون صورة من هذه الأحزاب وغيرها، وحوار الأحزاب يؤكد ذلك، حيث يتمتع بعدد كبير من الكفاءات، يستطيع أن يعطى للحياة السياسية.وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يُشرف الدولة أن يكون هناك حزبا قويا له قيمة وقامة مع احترامي الكامل للأحزاب الأخرى، وإذا كان الأمر متجة للحزب الواحد، اعتقد أن هذا خارج وغير وارد إطلاقا، والبعض يرى أن قوة الحزب تجعله يستطيع أن يملى فى الحياة السياسية، وربما يفسر هذا على نحو آخر، ولكن التجربة ستوضح ذلك.