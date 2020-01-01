الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس توماس الشندلاتى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، 4 يوليو، بذكرى استشهاد القديس توماس الشندلاتى.ويقول كتاب التاريخ الكنسي المشهور باسم "كتاب السنكسار" إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس توماس الذي من شندلات (مركز السنطة غربية) وهذا القديس ظهر له ميخائيل ملاك الرب وهو في سن الحادية والعشرين بينما كان نائما في الحقل يرعى الخنازير وأمره أن ينهض ويعترف بالسيد المسيح فذهب إلى الإسكندرية واعترف أمام الوالي فعذبه بكل أنواع العذاب وكان معه في العذاب القديس ببنوده الذي من البندرة، وأنبا شنوسي او الانبا موسى بحسب ما ورد في مخطوط بشبين الكوم، الذي من بلكيم.وأضاف السنكسار انهم كانوا يصبرون بعضهم بعضا. وبعد عذابات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانا والي أنصنا وهناك قطع رأسه فنال إكليل الشهادة وكان عدد الذين استشهدوا في أيامه سبعمائة رجل وتسع نساء.