«التعليم» تشدد على دقة تقدير درجات «الثانوية العامة» بالإسكندرية

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم، سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية بقطاع الإسكندرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفس الشأن.واطمأن حجازي، على إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، منعا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة المعلمين.وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.وزار نائب الوزير خلال جولته، لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ)، بحضور رئيسها بسيوني محمد عبدالله، كما زار لجنة (ب) بحضور رئيسها، واختُتِمت الجولة بمتابعة اللجنة الإدارية، رافقه خلال الجولة الأستاذ رأفت عبدالله رئيس غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.