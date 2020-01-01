«خبرني يا يوحنا».. الأقباط يستمتعون بالترانيم في صوم الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليا، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الرسل الي ينتهي في 12 من يوليو الجاري.وقال المرنم صموئيل ممدوح إن صوم الرسل من أكثر الأصوام التي تمتلىئ بالترانيم ذات النغمات المفرحة والمبهجة ولعل اشهر الترانيم التي تتعلق بصوم الرسل ترنيمة "خبرني يا يوحنا" نظرا لحديثها عن مجموعة من رسل المسيح والتي تقول:" خبرني يا يوحنا عن صدره الحنان.. وإزاي كنت بتسند راسك وفي أي مكان.. جاوبني يالا وقوللي رد يوحنا وقال: دا صدره واسع واسع يساع كل الناس..وقلبه نابض نابض كل محبة واحساس.. مش لاقي زي صدره أتكي عليه في أمان.. وإنت يا بطرس خبرني عن صخرة الإيمان.. وإزاي الرب أقامك من أعمدة البنيان.. جاوبني يالا وقوللي رد بطرس وقال: دا أقامني في كنيسته رغم كل الإنكار.. وضمني لعروسته في محفل الأبرار.. مش لاقي زيه صخرة تستندي في كل زمان".وتضيف الترنيمة: "ويا توما تعال وقوللي الشك كيف كان..وإزاي خلاك تؤمن لما رأيت بالعيان..جاوبني يالا وقوللي رد توما وقال: دا جرحه واضح واضح شفته مكان المسمار.. وفي جنبه أسر الطعنه من حربة الغدار.. مش لاقي زي جروحه تدخلني للأعماق".ويشهر صوم الرسل. بترنيمة فلنسبح الرب بحسب ممدوح الذي قال إن كلمات الترنيمة:" فلنسبح إسم الرب لأنه بالمجد تمجد.. صَعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط.. روح الحق المعزي أمين الليلويا.. جعل الأثنين واحدًا أي السماء والأرض.. تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد ليسوع المسيح.. هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد.. ثالوث في واحد وواحد في ثالوث الآب ولأبن والروح القدوس روح الحق المعزى أمين الليلويا".