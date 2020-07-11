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السبت 04 يوليه 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتصويت فى الداخل والخارج

السبت 04/يوليه/2020 - 03:42 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين- حسام محفوظ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن مواعيد انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على النحو الآتى:

النَاخِبوُنَ المُقَيدةُ أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه وتعديلاته مَدعوُون للاجتماع بِمقار لجان الانتخاباتِ الفرعيةِ، لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالجدول الزمني، والذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11-7-2020، حتى يوم السبت الموافق 18-7-2020، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.

على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 9، 10-8-2020، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج، بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتجـرى الانتخابـاتُ بالداخـل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي الثلاثاء، والأربعاء، الموافقين 11، 12 8-2020.

وتعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19-8-2020

ــ كما تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 6، 7 9-2020.

وتجرى انتخابات الإعادة بالداخــل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومي الثلاثاء، الأربعاء الموافقين 8، 9- 9-2020.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16-9-2020.

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