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السبت 04 يوليه 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

التحفظ على والد وأشقاء منار «فتاة التيك توك» للتحقيق معهم فى التعدى على السلطات

السبت 04/يوليه/2020 - 03:38 م
منار سامي
منار سامي
صلاح حسنى
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تحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية على والد وأشقاء منار فتاة التيك توك لاتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفر شكر خلال نظر جلسة تجديد حبس المتهمة منار اليوم، والتي تقرر خلالها تجديد حبسها في التحريض علي الفسق والفيديوهات المخله لمدة 15 يوما.

وحاولت والدتها إدخال ابنة المتهم لها لرؤيتها فمنعها الحرس فحدثت مشاجرة بين الأسرة والضابط المكلف بالحراسة مما تسبب في حالة من البلبلة بالمحكمة، وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق.

قالت والدة منار سامي إن الأسرة تخضع للتحقيق في الواقعة بعد اتهام ضابط الحراسة لهم بالتعدي الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة.

وأضافت خلال جلسة تجديد حبس نجلتى منار اليوم حاولنا إدخال طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لرؤيتها، إلا أن رجال الأمن رفضوا وتم حدوث مشادة بين زوجى وابنى وبنتي الثانية من ناحية وأحد الضباط، وتم حجزهم الآن وعرضهم على النيابة العامة.

وأشارت والدة منار إنها لم تتمكن خلال الجلسة من رؤية ابنتها عن قرب، مشيرة إلى أنها ظهرت منهارة وحزينة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر قرر تجديد حبس منار سامى "فتاة التيك توك" فى اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

وأمرت النيابة الأسبوع الماضى بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه لها تهمتى التحريض على فسق وحيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض وتم ترحيلها لمركز كفر شكر.

وكانت جلسة تجديد حبس منار سامى فتاة التيك توك أمام محكمة جنح كفر شكر شهدت مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص ما أثار أسرتها التى اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم ما تسبب فى تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، حيث جرت السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحررت مذكرة بالواقعة.

كانت محكمة كفر شكر شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة "التيك توك" منار سامى، أشرف عليها العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر وقادها المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث كفر شكر.

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