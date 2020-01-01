البرلمان الليبي: إعلان القاهرة قطع الطريق أمام أحلام أردوغان

قال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، إن مبادرة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وإعلان القاهرة قطع الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.وأضاف العريبي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، متابعًا أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.وأردف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيرًا إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام، وأن المبادرة الآن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.