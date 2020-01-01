البرلمان الليبي: إعلان القاهرة قطع الطريق أمام أحلام أردوغان

البرلمان الليبي: إعلان القاهرة قطع الطريق أمام أحلام أردوغان
السبت 04/يوليه/2020 - 03:37 م
عبير سليمطباعة
قال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، إن مبادرة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وإعلان القاهرة قطع الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.
وأضاف العريبي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، متابعًا أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.
وأردف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيرًا إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام، وأن المبادرة الآن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.
وأضاف العريبي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، متابعًا أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.
وأردف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيرًا إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام، وأن المبادرة الآن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.