السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة «توك توك» فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، رئيس المحكمة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة مركبة توكتوك تحت تهديد السلاح وبيعه لشركائهم، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد قطب، ومحمد مشالي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.ترجع أحداث القضية رقم 31946 لسنة 2019 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى أنه أثناء قيادة المجني عليه "م. إ. م"، "توك توك"، خاصته بطريق المكس استوقفه كل من "أ. ع. م"، 28 سنة، عامل، و"م. ك. م"، 40 سنة، عاطل، و"ر. ع. م"، 35 سنة، ربة منزل، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى مناطق دائرة القسم وعقب ذلك قاموا بإلقاء مادة الشطة الحارقة في عينيه وتحت تهديد سلاح أبيض سكينة ودفعوه خارج التوك توك واستولوا عليه.وأضافت التحقيقات، بقيام المتهمين ببيعه للمتهمين الرابع والخامس كل من "أ. ال. م"، 29 سنة، حلاق، و"ص. ع. ي"، 39 سنة، بائع خضار، مع علمهما بقيام المتهمين بسرقة التوك توك محل الواقعة.وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وعرضهم على النيابة التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.