رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 يوليه 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة «توك توك» فى الإسكندرية

السبت 04/يوليه/2020 - 03:36 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، رئيس المحكمة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة مركبة توكتوك تحت تهديد السلاح وبيعه لشركائهم، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد قطب، ومحمد مشالي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية رقم 31946 لسنة 2019 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى أنه أثناء قيادة المجني عليه "م. إ. م"، "توك توك"، خاصته بطريق المكس استوقفه كل من "أ. ع. م"، 28 سنة، عامل، و"م. ك. م"، 40 سنة، عاطل، و"ر. ع. م"، 35 سنة، ربة منزل، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى مناطق دائرة القسم وعقب ذلك قاموا بإلقاء مادة الشطة الحارقة في عينيه وتحت تهديد سلاح أبيض سكينة ودفعوه خارج التوك توك واستولوا عليه.

وأضافت التحقيقات، بقيام المتهمين ببيعه للمتهمين الرابع والخامس كل من "أ. ال. م"، 29 سنة، حلاق، و"ص. ع. ي"، 39 سنة، بائع خضار، مع علمهما بقيام المتهمين بسرقة التوك توك محل الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وعرضهم على النيابة التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

ضبط أدمن صفحة «بالغش اتجمعنا» و«شاومينج» لتسريب امتحانات الثانوية

«ألغاز الخطيب».. صديق عمره احترف ورفض دعوته لمباراة اعتزاله

حكاية قبلة عنيفة فى حياة رشدى أباظة.. «الفنانة سقطت مغشيًا عليها»

النقض: المشدد 15 عامًا لـ طارق النهرى فى «أحداث مجلس الوزراء»

الصور

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

image description

كافيهات المحروسة تلتزم بإجراءات كورونا

image description

افتتاح متحف التحرير أمام الجمهور

image description

قصر البارون يستقبل الزائرين عقب افتتاحه

الأكثر قراءة

حكاية قبلة عنيفة فى حياة رشدى أباظة.. «الفنانة سقطت مغشيًا عليها»

نتمنى الوصول لاتفاق.. «الرى»: خلاف فى مفاوضات سد النهضة حول فترات الملء

«التعليم» تحسم أزمة أخطاء امتحان الأحياء الأربعاء المقبل

«ألغاز الخطيب».. صديق عمره احترف ورفض دعوته لمباراة اعتزاله

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

image description

8 معلومات عن تطبيق الموبايل الجديد لاستخراج توكيل الشهر العقاري

أيام زمان

"بناء مسجد وحرق جثته أو دفنه في الصحراء".. كيف فكر رشدي أباظة في الموت

«ألغاز الخطيب».. صديق عمره احترف ورفض دعوته لمباراة اعتزاله

سر ندم أحمد زكى على التمثيل مع هنيدى ومصطفى قمر: «جاملتهما على حساب تاريخى»

هذه مهنة الشيخ «محمد عبد الطيف دراز» قبل التحاقه بالأزهر

نجم الساعة

«ألغاز الخطيب».. صديق عمره احترف ورفض دعوته لمباراة اعتزاله

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الفيتامين الأكثر فائدة للقلب

خبراء «الصحة العالمية» لم يحددوا كيف ينتقل كورونا من الحيوان للإنسان

لماذا لا ينصح بتناول البيض يوميًا؟

كيف أصبحت سلالة متحوّرة من كورونا «أكثر عدوى» على العالم؟

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
ليبيا والأمن القومى المصرى
صفاء النجار
إهمال مصلى النساء.. غفلة أم تعمد؟
ماجد حبته
قتيلان فى جنازة!
بسنت حسن
النسوية المفترى عليها
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «اللقاء الأخير» ليوسف نبيل غدًا على صفحة مركز المحروسة

«كورونا» بطل لوحات ساخرة للفنان إسلام محمود

الحائز على جائزة «الفيصل» العالمية: يجب الاهتمام بالمسرح الشعرى

«الأولى من نوعها».. «نورة والكورونا» قصة جديدة موّجهة للأطفال