محافظ بورسعيد يناقش إقامة مجمع ملاعب كرة طائرة شاطئية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفد الاتحاد المصرى والإفريقى للكرة الطائرة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة إقامة مجمع ملاعب كرة طائرة شاطئية على شاطىء بورسعيد، بهدف استضافة بطولات دولية ضمن بطولات العالم التى تستهدفها بورسعيد فى هذا المجال.ورحب اللواء عادل الغضبان، بوفد الاتحاد المصرى والإفريقى لكرة الطائرة، مؤكدا دعمه الكبير لإقامة مجمع ملاعب كرة طائرة على شاطىء بورسعيد، فى إطار خطة المحافظة لإثراء المجال الرياضى ببورسعيد وجعل بورسعيد مؤهلة لاستضافة البطولات الدولية فى رياضة الكرة الطائرة.ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ مجمع ملاعب كرة الطائرة الشاطئية الجديد، وإنشاءه على أعلى مستوى بما يتماشى مع المؤسسات الرياضية العملاقة ببورسعيد، موضحا أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لمختلف أنواع الألعاب الرياضية، خاصة بعد التطورات التى شهدتها المؤسسات الرياضية فى الآونة الأخيرة، إلى جانب إقامة مدينة رياضية عالمية بمدينة سلام، والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرياضية ويجعلها مؤهلة لاستضافة أى بطولة دولية، لافتا إلى تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة تطوير وإقامة المنشآت الرياضية، لتنمية القطاع الرياضى بالمحافظة.