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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لاشين إبراهيم يعلن الإجراءات الاحترازية خلال انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 03:35 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين- حسام محفوظ
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءَ الانتخاباتِ في ظل هذا الوباءِ الذي يجتاحُ العالمَ، يوجبُ علينا اتِخاذَ تدابيرَ وإجراءاتٍ احترازيةٍ عِدة لوقايةِ أنفُسِنَا ومجتَمعِناَ وحفاظًا على أطراف العمليةِ الانتخابيةِ، وبعد تواصلٍ مع الوزارات والجهات المختصة، والتنسيق فيما بيننا، والاطلاعِ على تجارب عدةَ دولٍ حول العالمِ في إجرائهِا للانتخابات في ظل هذا الوباء، وضعنا قواعدَ صارمةً منظمةً للدعايةِ الانتخابيةِ، ولدخول اللجانِ الانتخابيةِ، وللتعاملِ مع المشرفين عليها وأمنائها، ووفرنا كلَ ما يلزم من وسائل للوقاية.

ومن تلك القواعد الآتي:

ــ تعقيمُ كل المقراتِ الانتخابيةِ قبل البدء في التصويت.

ــ التقيد بمسافاتٍ آمنة أماَم مراكز الاقتراع.

ــ تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار.

ــ فرض ارتداء الكمامات الواقية على كل أطراف العملية الانتخابية.

ــ إلزام كل المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات.

ــ تقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع.

ــ تكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حالة قيام اللبس في شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تُجْرى الانتخابات في الموعد المقرر لها.

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