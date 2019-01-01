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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى

السبت 04/يوليه/2020 - 03:35 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات
إسراء جمال
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تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، يرافقه الدكتور حسام رفاعي، نائبه لشئون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 لطلاب الفرق النهائية في أول أيامه بدءًا من مدخل الجامعة الرئيسي بالحرم الجامعي بعين حلوان وحتى لجان الامتحانات، للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة بطريقة آمنة لحمايتهم من التدافع والحرص على تحقيق مسافات التباعد والكشف عليهم بكواشف الحرارة وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير خلال فترات الامتحانات حفاظًا على الطلاب وسلامتهم خلال فترة أداء الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسخر كل جهودها لتحقيق سبل الأمن والحماية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وأكد حرص الجامعة على تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بدءًا من بوابات الجامعة وصولا إلى مقرات اللجان مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمشرفين، فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، وعدم السماح بالتجمعات وتوفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع اللجان، مضيفا أن الجامعة تعمل منذ أكثر من أسبوعين بتضافر جهود الإدارات المختلفة من رعاية شباب والإدارة الطبية والأمن الجامعي من أجل أن يخرج مارثون الامتحانات بالشكل اللائق وفي أمان تام، كما خصصت الجامعة 6 بوابات لدخول الطالبات و6 أخرى لدخول الطلاب على البوابة الرئيسية و4 مداخل على البوابة الصغرى، بإجمالي 16 منفذا للدخول لتسهيل تدفق الطلاب دون ازدحام لمراعاة التباعد الاجتماعي مع قياس درجة حرارة الطلاب، كما تم تخصيص باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أكياس لنقل الامتحانات والاحتفاظ بأوراق الإجابة لمدة 48 ساعة، وعمل مسافات زمنية بين كل امتحان والآخر وأداء الامتحانات بعيدا عن أيام امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن اللوحات الإرشادية والتوعوية، ومراعاة توقيتات وصول عربات المترو للتحكم في كثافة وصول الطلاب لعدم التزاحم.

وحرص نجم خلال جولته على تفقد بوابات الجامعة ومبني الامتحانات وعدد من اللجان وغرف العزل، ودورات المياه للتأكد من تطبيق كافة إجراءات التعقيم والوقاية، وكذلك توافر عدد كاف من سيارات الإسعاف لمواجهة أي مستجدات أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد أطباء بلجان الامتحانات لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

كما اطمأن رئيس الجامعة من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى ذات صلة وأثنى على التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية وأرسل إليهم رسالة طمأنة.

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