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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 -2021

السبت 04/يوليه/2020 - 03:34 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021 ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

استمع المحافظ، لشرح تفصيلي عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021م بإجمالي 519 مليون جنيه، تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي وذلك في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية".

ووجه المحافظ، بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد 2020-2021 مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية.

وأشار إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما كلف المحافظ مسئول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكدا أنه أمر لا تهاون فيه حيث إن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الاقتصاد الوطني لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

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