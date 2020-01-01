أمراض القلب تزيد خطورة كورونا بنسبة 60%

قال الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، إن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على القلب بجميع أمراضه، مشددًا على أن إصابة مرضى القلب أكثر خطورة من المصابين الآخرين.وأضاف عمار خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه خلال الأشهر الأخيرة أصبحت جلطات القلب مرتبطة بفيروس كورونا، حيث إنه له تأثير مباشر وقوي على الشريان التاجي وجلطات الشريان، وتأثير على عضلة القلب، بالإضافة إلى تأثير الأدوية المضادة للفيروسات التي يتناولها المصاب.وأوضح استشاري أمراض القلب، أن وجود طبيب قلب أمر هام جدًا للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أمراض القلب تزيد من خطورة الإصابة بكورونا بنسبة 60%.