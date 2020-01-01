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السبت 04 يوليه 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أمراض القلب تزيد خطورة كورونا بنسبة 60%

السبت 04/يوليه/2020 - 03:33 م
أمراض القلب
أمراض القلب
هدير شعراوي
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قال الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، إن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على القلب بجميع أمراضه، مشددًا على أن إصابة مرضى القلب أكثر خطورة من المصابين الآخرين. 

وأضاف عمار خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه خلال الأشهر الأخيرة أصبحت جلطات القلب مرتبطة بفيروس كورونا، حيث إنه له تأثير مباشر وقوي على الشريان التاجي وجلطات الشريان، وتأثير على عضلة القلب، بالإضافة إلى تأثير الأدوية المضادة للفيروسات التي يتناولها المصاب.

وأوضح استشاري أمراض القلب، أن وجود طبيب قلب أمر هام جدًا للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أمراض القلب تزيد من خطورة الإصابة بكورونا بنسبة 60%.

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