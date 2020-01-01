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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

شاهد.. قداس الكنيسة العراقية بمصر دون حضور مصلين

السبت 04/يوليه/2020 - 03:30 م
قداس الكنيسة العراقية
قداس الكنيسة العراقية بمصر
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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قال الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لشؤون الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة الكلدانية في مصر احتفلت بعيد مار توما الرسول، كاروز بلاد مابين النهرين العراق والهند وشفيع الكنيسة الكلدانية.

وأضاف الأب يولس ساتي، نائب البطريرك الكلداني مار لويس رافائيل ساكو الأول، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القداس الاحتفالي اقتصر على الخدام فقط، وذلك بسبب وقف الاحتفال بالقداسات يومي الجمعة والأحد.

كما نشر الأب بولس مجموعة من صور القداس الاحتفالي.

وعلق الأب بولس على الاحتفال قائلا:"تحتفل الكنيسة الكلدانية بعيد مار توما الرسول، كاروز بلاد الرافدين العراق وبلاد الهند.

بشر مار توما الرسول مدينة الرها اورفا شمال مابين النهرين وذلك قبل مار أداي الرسول. أسس مار توما في الرها كنيسة وفي عهد لاحق أصبحت ديرًا ولازال يكرم فيها إلى هذا اليوم. من جنوب العراق استقل مركبًا للهند وبشر هناك إلى أن نال إكليل الشهادة مطعونًا بحربة مثل معلمه يسوع المسيح.

تم نقل رفاته في القرن الثالث إلى الرها وفي القرن ١٣ إلى أوروبا. بالإضافة لكونه شفيع الكنيسة الكلدانية، يسمى مؤمنو كنيسة السيرو مالابار في الهند بمسيحيو مار توما والذين كانوا يتبعون كنيسة المشرق الكلدانية إداريا الى القرن السادس عشر، ولازالوا مرتبطين بالكنيسة الكلدانية ليتورجيًا. لغاية المجمع الڤاتيكاني الثاني كانت الصلوات الليتورجية تتلى باللغة الكلدانية وإلى اليوم ترتل بعض الصلوات بالكلدانية.

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