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السبت 04 يوليه 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح: «مبادرة القاهرة» الحل الأمثل لأزمة ليبيا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:30 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
أبوزيد على
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تناول تقرير لقناة «العربية» اليوم السبت، تصريحات عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وقال إن مبادرة القاهرة هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مشددًا على أن حكومة الوفاق ليست طرفا في الحوار وإنما مجلس الدولة الأعلى.

وتابع التقرير أن تصريحات عقيلة جاءت على هامش زيارته لموسكو، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسئولين الروس.

وأكد عقيلة على أن حكومة الوفاق لم تحظ بثقة البرلمان، مشددًا على أنه لن يكون هناك حوار بين البرلمان مع حكومة الوفاق كونها غير قانونية.

ولفتت العربية إلى أن عقيلة صالح أشار إلى أن عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لليبيا بلغ 14 ألفا.

وأعرب صالح عن عتابه على الأمم المتحدة للتأخر بتسمية خلف للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وفي نفس السياق، كشف صالح عن أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة.

من جهة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه عقيلة صالح عن أن بلاده تدعم مبادرة صالح لإيقاف إطلاق النار في ليبيا، وأن "مبادرة القاهرة" تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرة رئيس مجلس النواب.

وأعرب عقيلة صالح عن قناعته بفشل حكومة فايز السراج في تنفيذ المهام التي شكلت من أجلها، ووصفها بأنها غير شرعية لأنها رفضت من البرلمان مرتين.

كما أجرى عقيلة صالح محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.

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