«البيئة» تستعرض جهود تطوير مقالب القمامة

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه مع تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا سعت الوزارة لتطوير مقالب المخلفات، حرصا على سلامة المواطنين وخلق بيئة آمنة.وأوضحت فؤاد، أن في مقلب "الوفاء والأمل" تم البدء في تنفيذ عمليات تأهيل المقلب وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيح، وجار متابعة مستجدات المشروع والإجراءات المطلوبة، وقام جهاز مدينة العبور في مقلب "السلام" بطرح مناقصة على الشركات لتأهيل المقلب، بعد أن تم إعداد مستندات الطرح بمعرفة إحدى الجامعات ومراجعتها بمعرفة استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتمت الترسية خلال شهر مايو 2020 على إحدى الشركات للبدء في تأهيل المقلب، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف العام.وأشار وزيرة البيئة إلى أنه تم تخصيص 65 فدانا لمحافظة القاهرة ومثلها لمحافظة القليوبية في مقلب مدفن "العبور" لإنشاء خلايا دفن بها للتخلص من المخلفات، كما سبق إنشاء خلية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتم إنشاء خلية دفن جديدة في الجزء المخصص لمحافظة القاهرة على مساحة 10 فدادين من خلال إحدى الشركات التي تم إسناد عمليات الجمع والتدوير والتخلص لها في المنطقة الشرقية.وتابعت وزيرة البيئة أن محافظة القليوبية قامت بإنشاء خلية دفن في الجزء المخصص لها على مساحة 8 فدادين، وتقوم المحافظة حاليا باتخاذ إجراءات تشغيل هذه الخلية، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالسيطرة الدائمة على الحرائق الموجودة داخل المقلب كما تم توفير 3 لوادر و3 سيارات قلاب للقضاء النهائي على الحرائق.وأردفت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتوفير مُعدات تمثلت في "لودرين"، وسيارتي قلاب للسيطرة على الموقع في حالة حدوث اشتعالات به، ويتم المرور والمتابعة على المقلب يوميًا من قبل مُشرفي وزارة البيئة، وقامت الهيئة أيضا متمثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتعاقد مع جامعة بنها لإعداد دراسة الإغلاق الآمن للمقلب تمهيدًا للطرح على الجهات التي ستقوم بتنفيذ أعمال الإغلاق.وتابعتأن الوزارة عملت على البدء في تنفيذ مجمع متكامل للمخلفات المقرر تنفيذه بصحراء العاشر من رمضان، منوهة إلى أنه جار التنسيق لتخصيص قطعة أرض بمساحة 1226 فدانًا جنوب المدينة لاستغلالها في إقامة مدفن صحي لمحافظتي القاهرة والقليوبية، مع تخصيص 100 فدان منها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستغلالها كمدفن صحي للمدن الجديدة بذات المنطقة، على أن تقوم وزارة البيئة بعمل الدراسات الفنية للموقع قبل تسليمها للمحافظات وإعداد المُخطط المتكامل للموقع الدائم للتخلص من المُخلفات لصالح المحافظتين وتوزيع الأنشطة على أن يكون المُخطط العام للموقع للإدارة المتكاملة لجميع أنواع المُخلفات.