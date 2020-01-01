الانتهاء من تسليم محطة مياه «مشتول السوق» بالشرقية

كشف المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة النصر للمباني والإنشاءات ايجيكو احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن تسليم محطة مياه مشتول السوق بسعة800 لث.وأضاف أبو شبانة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة تنفذ المشروعات القومية الخاصة بالصرف الصحي على أعلى مستوى موضحا أن المشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في تنشيط قطاع الصرف الصحي والمقاولات.وأوضح أن الشركة تنفذ برنامج لرفع كفاء العاملين ضمن خطة تطوير الموارد البشرية التي تشرف علي الشركة القابضة للتشييد.من الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية