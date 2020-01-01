المخرج إيهاب الهواري يكشف تفاصيل فيلم «جزيرة الحياة»

أكد المخرج إيهاب الهواري، أن أزمة فيروس كورونا تسببت في أن تشهد صناعة السينما انكماشًا محليًا وعالميًا، إلا أن فيلم "جزيرة الحياة" سيكون من أهم وأضخم الأفلام التي يضخ فيها أكبر إنتاج سينمائي للعام 2021.وأكد الهواري - في تصريحات صحفية - أن أماكن تصوير "جزيرة الحياة" ستكون متنوعة ما بين مصر وإيطاليا واليونان، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في أواخر العام المقبل 2021.وأشار إلى أنه تم اختيار معظم الفنانين للفيلم وسيتم الكشف عنهم قريبًا، وقال إن الفيلم سيتضمن مشاهد قوية من الأكشن حيث تم الاتفاق مع فريق إيطالي خاص لعمل تلك المشاهد.وأوضح الهواري أن التعاون في المجال الفني والإنتاج مع نجوم مصرية وأوروبية يعد خطوة مهمة إقليميًا، منوهًا بأن التميز والإبداع في مجال الأفلام السينمائية يعد أحد أسباب النجاح والانتشار في الوقت الراهن.وأضاف أنه سيتم التوقيع قريبًا مع نخبة من الفنانين الكبار لتصوير أفلام بتكلفة إنتاجية ضخمة لتحقيق منافسة محلية وإقليمية.وتابع أن السوق السينمائية شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية بفعل جائحة كورونا التي أجلت تصوير بعض الأعمال وأجلت عرض أعمال أخرى، بينما يتوقع القائمون على الإنتاج أن تشهد مرحلة ما بعد كورونا انفجارًا سينمائيًا، لتعويض الخسارة التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الحالية.يذكر ان المخرج ايهاب الهواري من المخرجين الشباب الذين لهم العديد من الاعمال السنمائية والفنية منها فيلم "الطريق الصعب"، وبرنامج "البخت"، كليب بولين بركات، وبرنامج "أسرار المطبخ" وغيرها.