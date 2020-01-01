«الوطنية للانتخابات»: شاركوا بجد وعبروا عن رأيكم بحرية وسرية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين: "عبروا عن رأيكم بكل حرية وسرية في إطار الممارسة الديمقراطية التي كافحتم من أجلها، وشاركوا بجد وفاعلية في إدارة شؤون بلدكم، وأجعلوها انتخابات تنافسية، لمجلس شيوخ بأعضاء على قدر من المسؤولية.وبدأ منذ قليل المؤتمر الوطني للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح، والجدول الزمنى للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وهابت الهيئة بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.