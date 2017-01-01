رسميًا.. «الوطنية للانتخابات» تدعو المصريين بالداخل والخارج إلى انتخابات مجلس الشيوخ

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دعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالداخل والخارج، إلى انتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت بالهيئة العامة للاستعلامات- دعوة الناخبين فى الداخل والخارج لانتخاب أول مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية فى مقار اللجان الفرعية لانتخابات اعضاء مجلس الشيوخ.