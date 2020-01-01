بسبب تنمرها.. مطالبات بوقف ميس حمدان عن التمثيل فى مصر

طالب المحامي أيمن محفوظ، بوقف الفنانة الأردنية ميس حمدان عن التمثيل في مصر وتقدم بطلب رسمي لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وذلك علي خلفية أزماتها الأخيرة في مصر حيث طلب وقف تصاريحها.وأحدثت ميس حمدان ضجة مؤخرًا بسبب ظهورها وهي ترتدي الحجاب وبأسنان غير متناسقة مما جعل الجمهور ينتقدها بشدة ويطالبها بالاعتذار حيث اعتبروا ما فعلته تنمرًا على المحجبات.يُشار إلى أن ميس حمدان أثارت الجدل في رمضان الماضي بإعلان إحدى شركات الملابس الداخلية والتي استخدمت فيه ألفاظا ومصطلحات غير لائقة مع عادات وتقاليد مجتمعنا وتعرضت لهجوم شديد عى الرغم من وقف الإعلان.