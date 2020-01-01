الهئية الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ بإشراف قضائى كامل

قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى تحت إشراف قضائي كامل بمعني أن يكون هناك قاض لكل صندوق.وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات- في مؤتمر صحفي- أن انتخاب مجلس للشيوخ جاء بناءً على مطلب الشعب وذلك لتدعيم الديمقراطية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدير وتشرف على الانتخابات بضمير القاضي، وستقف أمام جميع المرشحين موقف الحيادية.وتابع: "كما نلتزم في الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل في التظلمات وفقًا للقانون وستجرى هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بوضع قاضي على كل صندوق في كل لجنة".