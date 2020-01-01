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السبت 04 يوليه 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فتح باب الترشح إلى انتخابات مجلس الشيوخ السبت المقبل

السبت 04/يوليه/2020 - 03:18 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
أشرف لاشين- حسام محفوظ
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قراراتها بشأن الإعلان عن الجدول الزمنى بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، حيث سيتم فتح باب الترشح يوم ١١ يوليو الجاري حتى ١٨ من نفس الشهر.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه ستجري انتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج يومي ٩و١٠ أغسطس، بينما تجري للمصريين في الداخل يومي ١١و١٢ أغسطس ٢٠٢٠، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً

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