قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

يحتفل الكاتب الكبير وحيد حامد، اليوم بعيد ميلاده حيث ولد في 1 يوليو من عام 1944 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ويعد من أهم ركائز الفن المصري حيث قدم العديد من الأعمال الهامة والمؤثرة.وفي عيد ميلاده تستعرض "الدستور" قصة زواجه من الإعلامية الكبيرة زينب سويدان والتي نادرًا ما تظهر وقليلًا ما تحدث عنها وحيد حامد في لقأته الاعلامية.يعتبر وحيد حامد عمله بالإذاعة "وش السعد" عليه لسببين الأول هو نجاحه وظهوره منها والثاني هو قصة حبه مع زوجته الحالية زينب سويدان.بدأت قصة حبهما عندما طلب وحيد حامد من المخرج يحي العلمي صوت إذاعي مميز يقدم مسلسله في ذلك التوقيت "طائر الليل الحزين" لكنها كانت ترفض تقديم التترات ولكن يحيى العلمي استطاع أن يقنعها وبالفعل سجلت التترات، وعندما تم طرح المسلسل ذهب وحيد حامد ليشكرها لأنها تفعل ذلك لأول مرة في حياتها وبالفعل ذهب لها وشكرها لتنشأ بينهما علاقة حب تنتهي بالزواج.بعد زواج وحيد حامد من زينب سويدان كان له أثر أيجابي في مسيرته الفنية، حيث بدأت مسيرة نجاحه وتقديمه لأعمال هامة في تاريخ الفن المصري، ونفس الأمر بالنسبة لزينب سويدان حيث تولت فيما بعد رئاسة القناة الأولي وبعد ذلك رئاسة التليفزيون المصري، وخرج من تحت إيديها العديد من المذيعين والمخرجين اللامعين.